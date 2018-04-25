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В Козельском ракетном соединении проходит конкурс на лучший расчет БЛА
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В Козельском ракетном соединении проходит конкурс на лучший расчет БЛА 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетного полков соединений, на вооружении которых находятся БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3».
В Козельском ракетном соединении РВСН проводится конкурс на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА).
В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетного полков соединений РВСН, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3».
В мастерстве использования БЛА соревнуются три команды (шесть расчетов), занявшие призовые места в ракетных объединениях. В ходе конкурса им предстоит провести воздушную разведку местности, обнаружить условную диверсионно-разведывательную группу, а затем отслеживать ее действия в реальном времени.
За несколько лет во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 50 беспилотных летательных аппаратов в составе БПДМ «Тайфун-М». Среди них — оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олинское соединения.
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