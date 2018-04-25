В Козельском ракетном соединении проходит конкурс на лучший расчет БЛА

В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетного полков соединений, на вооружении которых находятся БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3».

Козельском ракетном соединении РВСН проводится конкурс на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА).

В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетного полков соединений РВСН, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3».

В мастерстве использования БЛА соревнуются три команды (шесть расчетов), занявшие призовые места в ракетных объединениях. В ходе конкурса им предстоит провести воздушную разведку местности, обнаружить условную диверсионно-разведывательную группу, а затем отслеживать ее действия в реальном времени.

За несколько лет во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 50 беспилотных летательных аппаратов в составе БПДМ «Тайфун-М». Среди них — оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олинское соединения.