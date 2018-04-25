Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» нанесли ракетно-бомбовый удар и высадили тактический десант на учениях в Сибири

Учения проходили в течение недели на двух полигонах — Юргинский в Кемеровской области и Шилово в Новосибирской области , в них было задействовано свыше 500 военнослужащих.

Экипажи ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиабазы Толмачёво Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника во время учений в Сибири. При проведении атаки военные летчики использовали тактику «вертолетной карусели», применив на практике опыт ведения военных действий в Сирии

На двух полигонах — Юргинский в Кемеровской области и Шилово в Новосибирской области — экипажи вертолетов провели воздушную разведку и уничтожили технику условного противника, используя стрелково-пушечное вооружения, авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты. Также Ми-8 и Ми-24 отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая особенности местности.

В ходе проведения летных тактических учений военные летчики доставили группу спецназа, которая успешно десантировалась в тыл условного противника для выполнения специальных задач.

Учения проходили в течение недели, в них было задействовано свыше 500 военнослужащих.