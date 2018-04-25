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Директор Росгвардии проверит готовность подразделений региона к ЧМ-2018
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Директор Росгвардии проверит готовность подразделений региона к ЧМ-2018 

Вести Калининград 57 минут назад
Фото: Вести Калининград
В ходе визита главнокомандующий войсками национальной гвардии возложил цветы к мемориалу тысяче двумстам гвардейцам и поздравил военнослужащих специализированного моторизированного полка Росгвардии с 75-летием со дня образования части, сейчас это специальный моторизованный полк Росгвардии. Личный состав с юбилеем также поздравили руководители силовых ведомств региона и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Военнослужащим вручили награды и грамоты.
Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации:
— От всего сердца поздравляю вас с 75-летием со дня формирования 136-о специального моторизованного полка войск национальной гвардии. С момента создания полком пройден славный боевой путь, а его личный состав не раз доказывал верность долгу, Отчизне и присяге. Сегодня полковые наряды вносят существенный вклад в дело правопорядка и безопасности в Калининградской области. И жители региона по достоинству оценивают ратный труд воинов вашего подразделения.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Коллектив полка успешно прошёл проверку временем. И сегодня достойно с высокими результатами смело шагает в будущее. Правительство Калининградской области выражает признательность командованию и военнослужащим полка.
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