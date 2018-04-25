Зенитные системы в Поволжье переводится на летний режим эксплуатации

Зенитные ракетные системы С-400 и С-300, комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М2» в местах несения боевого дежурства в Поволжье начали переводить на летний режим эксплуатации, всего в течение месяца будут переведено более пяти тыс. единиц военной техники в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Регламентные работы на технике проводятся как в пунктах постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях. В общей сложности на каждой машине выполняется более 30 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических систем, регулировке основных узлов, замене технических жидкостей, рихтовочные и покрасочные работы.

С экипажами боевых машин проведены занятия по требованиям безопасности при работе на технике и особенностям эксплуатации в условиях высоких температур.