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В башне «Федерация» в «Москва-Сити» проведут пожарные учения
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В башне «Федерация» в «Москва-Сити» проведут пожарные учения 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Пожарные учения планируется провести в «Башне Федерация» ММДЦ «Москва-Сити» в ближайшие дни, сообщил в ходе конференции «Небоскребы России» гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.
"У нас в ближайшие дни будут учения. Мы проводим учения два раза в год", — сказал Смирнов.
По его словам, в «Башне Федерация» на 32-м этаже уже прошли плановые учения по эвакуации людей.
"У нас в планах провести мероприятие. Мы решили пригласить МЧС и устроить забег вниз. Сотрудники МЧС будут соревноваться, кто быстрее спустится вниз и эвакуируется", — рассказал Смирнов.
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