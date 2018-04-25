В башне «Федерация» в «Москва-Сити» проведут пожарные учения

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Пожарные учения планируется провести в «Башне Федерация» ММДЦ «Москва-Сити» в ближайшие дни, сообщил в ходе конференции «Небоскребы России» гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов

"У нас в ближайшие дни будут учения. Мы проводим учения два раза в год", — сказал Смирнов.

По его словам, в «Башне Федерация» на 32-м этаже уже прошли плановые учения по эвакуации людей.