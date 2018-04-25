Авиаконструктор рассказал о новом российском бомбардировщике Ту‐22М3М

Экс‐конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал о модернизации сверхзвукового бомбардировщика‐ракетоносца Ту‐22М3М. Об этом сообщило ИА НСН.

Это новая авионика, комплекс радиоэлектронной борьбы. Сейчас эти изменения эволюционны. Что остается? Остается внешний облик, двигатели, компоновка, бомбовая нагрузка. Сейчас даже выпущенные

Ту-22 М³ с разницей в несколько лет уже отличаются

— Вадим Лукашевич.

По словам эксперта, это «очень хороший совершенный самолет», у которого нет аналогов за рубежом.

19 апреля на учениях в Арктике свыше двух десятков летчиков провели тренировки по обнаружению сил противника.