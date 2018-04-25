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Белорусские парашютисты впервые десантировались с дельталетов
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Белорусские парашютисты впервые десантировались с дельталетов 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Беларуси военнослужащие сил специальных операций провели экспериментальное десантирование с дельталетов. Парашютные прыжки прошли на аэродроме Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
Как заявил начальник отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций РБ, полковник Владислав Степанюк, спецназовцы отработали десантирование из дельталета парашютным способом и провели испытание транспортно-десантного контейнера ТДК-32. Для выполнения прыжков были задействованы системы специального назначения без стабилизации с ручным раскрытием и мягким вытяжным парашютом.
Дельталеты используют в армии Беларуси для разведки, десантирования личного состава и грузов, воздушной разведки, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и неприцельного бомбометания. Помимо перевозки и десантирования личного состава, имеется возможность транспортировки грузов — до 50 килограммов с каждой стороны летательного аппарата.
Крыло дельталета состоит из силового дюралевого каркаса со стальными тросами и обтянуто синтетической тканью. Мототележка включает в себя несущий каркас, шасси, двигатель с редуктором и воздушным винтом, приборное оборудование, топливный бак, место для пилота и пассажира. Для взлета дельталета достаточно 60 метров. Взлетать аппарат может как с бетонного покрытия аэродрома, так и с грунта.
Отметим, что в 2016 году в войсках национальной гвардии России прошли воздушные испытания боевого дельталета «Поиск-06 МСН» — дельтаплана с двухместной кабиной и двигателем, оснащенного приборами наблюдения и бортовым пулеметом. «Поиск-06 МСН» способен развивать скорость до 125 километров в час и подниматься на высоту до четырех тысяч метров. Взлетный вес боевого дельталета более 500 килограммов.
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