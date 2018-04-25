Ещё
Белорусские парашютисты десантировались с дельталетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские парашютисты впервые десантировались с дельталетов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Беларуси военнослужащие сил специальных операций провели экспериментальное десантирование с дельталетов. Парашютные прыжки прошли на аэродроме Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
Как заявил начальник отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций РБ, полковник Владислав Степанюк, спецназовцы отработали десантирование из дельталета парашютным способом и провели испытание транспортно-десантного контейнера ТДК-32. Для выполнения прыжков были задействованы системы специального назначения без стабилизации с ручным раскрытием и мягким вытяжным парашютом.
Дельталеты используют в армии Беларуси для разведки, десантирования личного состава и грузов, воздушной разведки, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и неприцельного бомбометания. Помимо перевозки и десантирования личного состава, имеется возможность транспортировки грузов — до 50 килограммов с каждой стороны летательного аппарата.
Крыло дельталета состоит из силового дюралевого каркаса со стальными тросами и обтянуто синтетической тканью. Мототележка включает в себя несущий каркас, шасси, двигатель с редуктором и воздушным винтом, приборное оборудование, топливный бак, место для пилота и пассажира. Для взлета дельталета достаточно 60 метров. Взлетать аппарат может как с бетонного покрытия аэродрома, так и с грунта.
Отметим, что в 2016 году в войсках национальной гвардии России прошли воздушные испытания боевого дельталета "Поиск-06 МСН" — дельтаплана с двухместной кабиной и двигателем, оснащенного приборами наблюдения и бортовым пулеметом. "Поиск-06 МСН" способен развивать скорость до 125 километров в час и подниматься на высоту до четырех тысяч метров. Взлетный вес боевого дельталета более 500 килограммов.
Российская Газета: последние новости
На Камчатке "Владимир Мономах" торпедировал условного противника Россия начала производство С-400 для Турции Уралвагонзавод раскрыл секреты нового "Буратино"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью112
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ24
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины61
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа123
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение