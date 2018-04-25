Белорусские парашютисты десантировались с дельталетов

Белорусские парашютисты впервые десантировались с дельталетов

Беларуси военнослужащие сил специальных операций провели экспериментальное десантирование с дельталетов. Парашютные прыжки прошли на аэродроме Бобруйска . Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Как заявил начальник отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций РБ, полковник Владислав Степанюк, спецназовцы отработали десантирование из дельталета парашютным способом и провели испытание транспортно-десантного контейнера ТДК-32. Для выполнения прыжков были задействованы системы специального назначения без стабилизации с ручным раскрытием и мягким вытяжным парашютом.

На аэродроме Бобруйск прошел сбор с авиационными специалистами сил специальных операций Вооруженных Сил, в ходе которого было проведено экспериментальное десантирование с дельталетовhttps://t.co/qoCCxMioEP pic.twitter.com/ikmnC925r5— Минобороны Беларуси (@MOD_BY) April 25, 2018

Дельталеты используют в армии Беларуси для разведки, десантирования личного состава и грузов, воздушной разведки, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и неприцельного бомбометания. Помимо перевозки и десантирования личного состава, имеется возможность транспортировки грузов — до 50 килограммов с каждой стороны летательного аппарата.

Крыло дельталета состоит из силового дюралевого каркаса со стальными тросами и обтянуто синтетической тканью. Мототележка включает в себя несущий каркас, шасси, двигатель с редуктором и воздушным винтом, приборное оборудование, топливный бак, место для пилота и пассажира. Для взлета дельталета достаточно 60 метров. Взлетать аппарат может как с бетонного покрытия аэродрома, так и с грунта.