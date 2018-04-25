В Ленинградской области военные полицейские отработали ведение боя в зданиях

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли террористов выступали военнослужащие разведподразделений, также было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Ленинградской области с подразделениями военной полиции завершилось учение по ведению боя в городских условиях.

Военные инспекторы отработали тактику ведения боя в условиях ограниченного пространства. Военнослужащие действовали как поодиночке, так и в составе малых тактических групп по два и три человека.

В рамках поставленной задачи военные полицейские выполнили скрытное проникновение в условно захваченное здание, а также осуществили его блокирование. В дальнейшем военнослужащие отработали вопросы по зачистке объекта, выполнили различные элементы «динамичной атаки».

Для проведения занятий на полигоне оборудован специальный фанерный макет помещения. Сооружение спроектировано таким образом, чтобы за короткий промежуток времени можно было полностью поменять его внутреннюю планировку. Это позволяет военным полицейским выработать навыки быстрой ориентации в нестандартной обстановке.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли террористов выступали военнослужащие разведывательных подразделений, также было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.