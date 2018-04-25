Непогода не помешала проведению ночной тренировки военного парада в Екатеринбурге 

Следующая тренировка подразделений ЦВО также состоится при любой погоде, а генеральная репетиция пройдет 7 мая.
Минусовая температура и обильный снегопад не помешали проведению ночной тренировки пешей колонны военного парада в Екатеринбурге.
Тренировка состоялась на главной площади столицы Урала. В ней приняли участие около 1,5 тыс. человек. В парадном строю по площади прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, рота Почетного караула, парадный расчет управления Центрального военного округа (ЦВО), коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, а также женская коробка МЧС. Музыкальное сопровождение парада осуществлял сводный оркестр штаба ЦВО.
Следующая тренировка также состоится при любой погоде, а генеральная репетиция пройдет 7 мая.