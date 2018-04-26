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Система‑112 Московской области готова к работе во время пожароопасного периода
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Система‑112 Московской области готова к работе во время пожароопасного периода 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках учений по ликвидации природных пожаров в Подмосковье продемонстрировали работу системы-112, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
В четверг в Подмосковье состоялись учения по отработке действий при ликвидации лесных пожаров, а также выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области.
«В рамках учений состоялась выставка, на которой был представлен стенд системы-112. Начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Сергей Самолевский продемонстрировал работу операторов системы-112 Московской области, функцию геопозиционирования при вызовах на номер службы спасения «112», а также возможности мобильного приложения», — говорится в сообщении.
Про возможности системы для распознавания пожара рассказал Пестов.
«К системе-112 Московской области подключены все подмосковные лесничества, что позволяет организовать оперативное реагирование пожарно–химических постов и пожарно–спасательных подразделений, находящихся ближе всего к очагам возгорания. Телефон «112» должны знать в том числе и все гости Московской области, и пользоваться им в случае обнаружения очагов природных пожаров», — сказал он.
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