Сухой Су-57 — российский самолет 5-го поколения

В российских ВВС происходит смена поколений.

В марте поползли слухи о том, что в небе над Сирией видели несколько самолетов Су-57, они принимали участие в военных действиях России в этой стране.

Тогда впервые можно было видеть пятое поколение российских истребителей в действии.

Предполагается, что Су-57 заменит истребители, которые используются российскими ВВС в настоящий момент — МиГ-29 и Су-27, оба они поступили на вооружение в первой половине 1980-х годов.

По сравнению со своими предшественниками новый самолет быстрее, он более смертоносный, а самое главное, возможно, то, что он почти невидим.

Столь раннее размещение его в Сирии считается довольно рискованным предприятием. По соседству носятся американские F-22, а низкобюджетные группы мятежников нападают на российские базы с помощью артиллерии и бомб, прикрепленных к беспилотникам.

«Для Москвы было бы весьма огорчительно потерять один из самых современных в мире самолетов из-за артиллерийской гранаты стоимостью в тысячу долларов».

Тогда зачем рисковать?

Невидимый и быстрый, как молния

Су-57 производит корпорация «Сухой» . Стоимость его составляет около 50 миллионов долларов. Он поднялся в воздух еще в 2010 году, но до недавнего времени мотор самолета — один из важнейших компонентов — был старой моделью, известной под именем «изделие 117».

В декабре, тем не менее, русские, если верить «Авейшнист» (The Aviationist), провели первое успешное испытание нового мотора самолета, «изделия 30».

Он дает Су-57 возможность летать быстрее, чем скорость звука, при этом ему не надо использовать так называемую форсажную камеру, что сжигает много топлива и делает самолет более видимым на экранах радаров.

Поскольку цель создания такого самолета заключается в том, чтобы выпустить свои ракеты и немедленно повернуть назад — еще до того, как враг заметит самолет на экране радара — это большая удача. Особенно если рассматривать ее в совокупности с еще одной действительно большой новостью.

Дело в том, что это — первый российский истребитель, использующий технологию «стелс» для того, чтобы его не засекли вражеские радары.

Он строится из материалов, которые абсорбируют сигналы радаров вместо того, чтобы отражать их. Одновременно с этим самолет оснащен датчиками, которые так или иначе должны обнаруживать и отслеживать и вражеские самолеты, и радары, и наземные цели на больших расстояниях.

По данным «Милитари фактэри» (Military Factory), самолет может нести шесть ракет как внутри, так и снаружи. Пока подтверждено, что в их числе могут быть противокорабельная ракета АС-20 «Каяк», ракета «воздух-земля» АА-12 «Эддер» (Аdder), противорадарная ракета АS-11 «Килтер» (Kilter) и ракета «воздух-земля» Kh-38ME.

Снаряжение включает в себя также две 30 миллиметровых пушки типа GSh-301, ожидается, что Су-57 со временем, в течение следующего десятилетия, можно будет оснащать ракетами, специально приспособленными для этого самолета.

Самолет должен стать непосредственным ответом на американский F-22, который используется уже 13 лет и на 2009 год стоил 150 миллионов долларов за штуку — то есть в три раза больше, чем Су-57.

Различие в цене отражается в видимости на экранах радаров. По информации австралийской «Ньюс» (News), предполагается, что у F-22 лишь несколько миллиметров могут отражать радар. Что же касается Су-57, то тут речь идет о сантиметрах — существенная разница.

Речь может идти о компромиссе. Поскольку самолет должен двигаться быстро на большие расстояния и нести на себе большой груз оружия, он должен быть больше. Впрочем, интернет-источник пишет, что Су-57, по мнению военных аналитиков, сделан наиболее оптимальным, чтобы быть почти невидимым спереди, так что того, как он подлетает, видно не будет.

Но когда самолет разворачивается, чтобы вернуться после атаки, он становится более заметным. Похоже, именно вопрос видимости может существенно ограничить перспективы самолета в будущем.

Из-за высокой стоимости одного самолета Су-57 русские сами пока заказали лишь 12 самолетов. Помимо амбиций, связанных с укреплением собственной обороны, есть надежды на возможный экспорт самолета.

Изначально важным крупным покупателем была Индия. Якобы, существовал план купить 108 самолетов, но, похоже, индийские власти сейчас значительно охладели, возможно, они выйдут из сделки.

По данным «Бизнес инсайдер» (Business Insider), индийцы запросили больше информации о F-35, американском истребителе пятого поколения, который стоит около 100 миллионов долларов за штуку.

Если Индии больше понравится этот самолет, все может закончиться тем, что она потратит большую часть своего военного бюджета на 126 экземпляров.

Самолет, производимый компанией «Локхид Мартин» (Lockheed Martin), как и новые боевые самолеты норвежских ВВС, подвергался сильной критике, приводил к перерасходу бюджетных средств (создатель F-16 Пьер Спрей (Pierre Sprey) вообще назвал его «дерьмом»), постепенно начинает получать хорошие отзывы.

Норвежский летчик-истребитель Мортен Ханке (Morten Hanche) назвал F-35 «королем воздуха», самолет имел успех на авиашоу в Париже летом прошлого года, где, в частности, продемонстрировал, что обладает гораздо лучшей маневренностью, чем утверждали критики.

Для Су-57 успех F-35 и потенциальный отказ от сделки индийских партнеров означает, что у проекта могут возникнуть проблемы с деньгами, и что он должен будет искать новые источники финансирования. Направление образцов Су-57 в Сирию до того, как самолет полностью готов, было, наверное, продиктовано желанием продемонстрировать его качества перед потенциальными клиентами, несмотря на то, что в воздухе там в данный момент никаких соперников нет.

Вопрос в том, кому может понравиться самолет в его нынешнем виде.

Сравнение с «Хонда Цивик» (Honda Civic)

«Это невидимый самолет для бедных», — заявил военный эксперт Майкл Кофман (Michael Kofman) из аналитического центра CNA в интервью Business Insider.

Кофман особо подчеркивает, что, хотя самолет и вправду более невидим, чем боевые самолеты прошлого поколения, он в этом отношении не может сравниться ни с F-22, ни с F-35.

Одновременно с этим он обращает внимание и на то, что самолеты все еще не могут начать использовать «изделие 30». И для Кофмана поэтому конкуренция происходит на дивизион ниже, среди стран, которые не имеют доступа к F-35 и вынуждены выбирать между Су-57 и китайским J-20.

В данном случае, по его мнению, у российского варианта есть очевидные преимущества, но вместе с тем он отметает рыночные перспективы российского Су-57 как конкурента F-35, сказав следующее:

«Я уверен, где-то есть чувак, который верит, что его Honda Civic лучше моего BMW».

Гадать невозможно

Хотя целью обычно является способность нападать незаметно и на расстоянии, важным вопросом также является и то, как Су-57 будет действовать в случае прямого столкновения в воздухе с другим истребителем.

Самолет должен быть особо маневренным, но разве не должен F-35, стоящий вдвое больше, гарантировать американскую победу?

Бывший американский военный летчик Том Фарриер (Tom Farrier) принимает участие в опросах службы «Куора» (Quora), он — один из тех, кто задавал себе именно этот вопрос.

В пространном ответе (который стоит прочитать целиком) он объясняет, почему невозможно предугадать исход воздушного боя между двумя моделями.

Фарриер рисует сценарий, где одному из самолетов удается пересечь линии противника и сбросить свои бомбы, чтобы потом прорываться назад.

Нападавший на тот момент уже сбросит свой груз и теоретически может иметь лучшие предпосылки для того, чтобы победить в ближнем бою — что в конечном итоге будет зависеть от способности пилотов оценить сильные и слабые стороны другого самолета.

И хотя Су-57 будет уступать в качестве, он, по словам Фарриера, может выиграть в количестве:

«Может статься, что «лучший» самолет — тот, кто может предоставить больше за деньги, в которые он обошелся, если думать о цене самолета, насколько легко его обслуживать, насколько легко научиться на нем летать и сколько стоит его использовать», пишет Фарриер.

«Большого количества не вполне совершенных самолетов может быть достаточно для того, чтобы победить кучку исключительно эффективных, но чудовищно сложных и дорогостоящих противников».