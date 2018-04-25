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Московские школьники вернулись из арктической экспедиции в столицу
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Московские школьники вернулись из арктической экспедиции в столицу 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Участники арктической экспедиции доставлены самолетом МЧС России из Шпицбергена в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Завершилась X Большая арктическая экспедиция. По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова, спасатели осуществляли координацию и содействие в обеспечении безопасности участников мероприятия. Сегодня ребята благополучно вернулись в Москву на самолете «Сухой Суперджет 100» МЧС России», — говорится в сообщении.
В ходе экспедиции московские школьники проводили исследовательские работы.
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