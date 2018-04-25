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Более 500 нижегородцев призовут на военную службу
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Более 500 нижегородцев призовут на военную службу 

Newsroom24 12 часов назад
Фото: Newsroom24
Заседание областной призывной комиссии прошло в Нижнем Новгороде под руководством заместителя губернатора региона Никиты Никитина.
Как сообщает областной военный комиссариат, на ней проанализировали ход работы призывных комиссий муниципальных образований области, а также рассмотрели жалобы и заявления граждан, связанные с призывом на военную службу.
«На службу по призыву уже отправлено 80 нижегородцев, большинство из них будут проходить военную службу в Национальной гвардии России. В настоящее время призывные комиссии рассматривают вопросы по предназначению призывников в воинские команды. Уже принято решение о призыве на военную службу более 500 человек», — отметили в военном комиссариате.
Ранее сообщалось, что первые нижегородские призывники убыли на службу в Росгвардию
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