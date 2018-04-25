Более 500 нижегородцев призовут на военную службу

Заседание областной призывной комиссии прошло в Нижнем Новгороде под руководством заместителя губернатора региона Никиты Никитина

Как сообщает областной военный комиссариат, на ней проанализировали ход работы призывных комиссий муниципальных образований области, а также рассмотрели жалобы и заявления граждан, связанные с призывом на военную службу.

«На службу по призыву уже отправлено 80 нижегородцев, большинство из них будут проходить военную службу в Национальной гвардии России . В настоящее время призывные комиссии рассматривают вопросы по предназначению призывников в воинские команды. Уже принято решение о призыве на военную службу более 500 человек», — отметили в военном комиссариате.

Ранее сообщалось, что первые нижегородские призывники убыли на службу в Росгвардию