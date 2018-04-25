Специалисты медицинской службы ЮВО приступили к спецобработке военных полигонов против клещей 

Кроме того, медицинской службой округа организована централизованная доставка необходимого количества вакцин в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита.
Специалисты медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) приступили к акарицидной обработке полигонов. К началу летнего периода обучения, который начнется 1 июня, противоклещевой обработке подвергнется полигонная и учебно-материальная база с прилегающей территорией.
Медицинской службой округа организована централизованная доставка необходимого количества вакцин в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить стопроцентную вакцинацию личного состава. военнослужащих.
Военнослужащие приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя. В полевых лагерях оборудуют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей.
Командиры подразделений проводят плановые медицинские осмотры личного состава, задействованного в полевых занятиях, организовывают камерную обработку обмундирования и постельных принадлежностей.
В медицинских учреждениях округа создан достаточный запас иммуноглобулинов для экстренной помощи пострадавшим.
В региональном центре управления штаба ЮВО уточнен порядок взаимодействия с органами Роспотребнадзора по вопросам мониторинга эпизоотической обстановки.