Специалисты медицинской службы ЮВО приступили к спецобработке военных полигонов против клещей

Кроме того, медицинской службой округа организована централизованная доставка необходимого количества вакцин в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) приступили к акарицидной обработке полигонов. К началу летнего периода обучения, который начнется 1 июня, противоклещевой обработке подвергнется полигонная и учебно-материальная база с прилегающей территорией.

Медицинской службой округа организована централизованная доставка необходимого количества вакцин в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить стопроцентную вакцинацию личного состава. военнослужащих.

Военнослужащие приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя. В полевых лагерях оборудуют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей.

Командиры подразделений проводят плановые медицинские осмотры личного состава, задействованного в полевых занятиях, организовывают камерную обработку обмундирования и постельных принадлежностей.

В медицинских учреждениях округа создан достаточный запас иммуноглобулинов для экстренной помощи пострадавшим.