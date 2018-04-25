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Разведчики ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге
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Разведчики ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
Подразделения разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Подразделения соединения выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, выход в район формирования колонн и совершение марша в район сосредоточения.
В ходе практических действий на полигоне Серноводский военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение машин в сложных условиях местности.
Кроме того, разведчики преодолеют километровую полосу препятствий «Тропа разведчика», которая включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки и др.
К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
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