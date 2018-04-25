Разведчики ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге

К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Подразделения разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии , подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Подразделения соединения выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, выход в район формирования колонн и совершение марша в район сосредоточения.

В ходе практических действий на полигоне Серноводский военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение машин в сложных условиях местности.

Кроме того, разведчики преодолеют километровую полосу препятствий «Тропа разведчика», которая включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки и др.

К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.