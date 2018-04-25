Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО вернулись в места постоянной дислокации после успешных пусков в Астраханской области

В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Расчеты ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) на Кубани после лагерного сбора в Астраханской области

Подразделения совершили марш из базового лагеря на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по погрузке вооружения и военной техники на платформы для последующего убытия в ППД.

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы по занятию подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузке габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершению противоогневого маневра.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.