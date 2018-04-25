Ещё
В апреле в Чечне и Ингушетии саперы ЮВО обнаружили и обезвредили 648 взрывоопасных предметов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В апреле в Чечне и Ингушетии саперы ЮВО обнаружили и обезвредили 648 взрывоопасных предметов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
Саперы Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля обследовали более 260 гектаров территории Чечни и Ингушетии, что составляет 17% от плана на текущий год. Обнаружено и обезврежено при этом 648 взрывоопасных предметов (ВОП).
Работы по разминированию ведутся в семи районах Чечни, а также в Джейрахском районе Ингушетии в горно-лесистой местности — на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
Среди обнаруженных ВОП — более 260 противопехотных фугасных мин, остальные — артиллерийские боеприпасы калибра от 30 до 152 мм.
Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».
Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».
Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.
Всего в 2018 году инженерными подразделениями ЮВО планируется очистить от ВОП около 1,5 тыс. гектаров территории Чечни и Ингушетии.
К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия начала исполнять контракт на поставку С-400 Турции Военный комиссар Санкт-Петербурга проведёт спецгашение марки, выпущенной к 100-летию военкоматов В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган19
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах264
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста41
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру322
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта40
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение