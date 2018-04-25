В апреле в Чечне и Ингушетии саперы ЮВО обнаружили и обезвредили 648 взрывоопасных предметов

К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Саперы Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля обследовали более 260 гектаров территории Чечни Ингушетии , что составляет 17% от плана на текущий год. Обнаружено и обезврежено при этом 648 взрывоопасных предметов (ВОП).

Работы по разминированию ведутся в семи районах Чечни, а также в Джейрахском районе Ингушетии в горно-лесистой местности — на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Среди обнаруженных ВОП — более 260 противопехотных фугасных мин, остальные — артиллерийские боеприпасы калибра от 30 до 152 мм.

Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».

Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.

Всего в 2018 году инженерными подразделениями ЮВО планируется очистить от ВОП около 1,5 тыс. гектаров территории Чечни и Ингушетии.

К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.