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Эксперт подтвердил возможности нового подводного беспилотника России
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Эксперт подтвердил возможности нового подводного беспилотника России 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
В западной прессе появились материалы о разрушительной силе российского подводного беспилотника «Статус-6». Как сообщил Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, устройство обладает уникальной мощностью.
«Это беспилотник, который идёт под водой на огромной скорости и глубине, благодаря чему поразить его практически невозможно. Аппарат оснащён атомной энергетической установкой, содержащей серьёзный ядерный боезапас», — сообщил Дандыкин.
По его словам, возможности беспилотника позволяют перемещать боеголовки в несколько десятков мегатонн. Однако ввиду такой мощности его применение возможно только в исключительных ситуациях, когда перед страной стоит угроза полного уничтожения.
«Это вооружение исключительно для обороны», — добавил он.
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