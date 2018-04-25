Эксперт подтвердил возможности нового подводного беспилотника России

В западной прессе появились материалы о разрушительной силе российского подводного беспилотника «Статус-6». Как сообщил Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, устройство обладает уникальной мощностью.

«Это беспилотник, который идёт под водой на огромной скорости и глубине, благодаря чему поразить его практически невозможно. Аппарат оснащён атомной энергетической установкой, содержащей серьёзный ядерный боезапас», — сообщил Дандыкин.

По его словам, возможности беспилотника позволяют перемещать боеголовки в несколько десятков мегатонн. Однако ввиду такой мощности его применение возможно только в исключительных ситуациях, когда перед страной стоит угроза полного уничтожения.

«Это вооружение исключительно для обороны», — добавил он.