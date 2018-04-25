Военный эксперт согласился с опасениями Запада по поводу российского оружия «Судного дня»

Военный эксперт, капитан 1‐го ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал информацию в западных СМИ о новом российском комплексе «Статус‐6», который иначе называют оружием «Судного дня». По мнению эксперта, это название вполне оправдывает себя. Об этом сообщило РАИ ФАН.

Дандыкин отметил, что «Статус-6»

применяется исключительно в случаях нападения на Россию и угрозах существованию страны в целом.

Это сугубо оборонительное оружие, потому что, если говорить о его мощи, то Хиросима и Нагасаки — это ни о чем. Не приведи господь его применить

— Василий Дандыкин.

По словам эксперта,

«Статус-6»

— самое эффективное российское оружие сдерживания. Дандыкин уточнил, что комплекс располагается на подводной лодке, которая отпускает беспилотный подводный аппарат «на волю».

Западные СМИ рассказали о ядерном оружии России, которым оборудованы подводные дроны. В издании Business Insider появилась информация, что оно способно уничтожать целые города на побережье.