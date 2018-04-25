США создадут рельсотрон для Сухопутных войск

В настоящий момент именно Соединенные Штаты ближе всех подошли к созданию «полноценного» боевого рельсотрона. За спиной американских инженеров — длинный путь испытаний прототипа устройства.

Еще в декабре 2005 года Минобороны США выдало оборонным гигантам BAE Systems и General Atomics контракт, предполагающий создание рабочего рельсотрона, который можно было бы использовать для вооружения надводных кораблей. Между тем судьба рельсотрона до сих пор остается неопределенной. В декабре прошлого года стало известно, что, несмотря на солидные капиталовложения, в Пентагоне не желают и дальше мириться с трудностями и неопределенностями — и намерены закрыть программу для ВМС.

Теперь же рельсотрон получил второе рождение, но уже в другой ипостаси. Выданный сейчас компании General Atomics контракт предполагает строительство прототипа устройства, которое может быть использовано в будущем Сухопутными войсками США. Детали соглашения не раскрываются. Ранее стало известно, что компания General Atomics потратила более 50 миллионов долларов собственных средств на разработку электромагнитной оружейной системы корабельного базирования Multimission Medium Range Railgun Weapon System (MMRRWS). Мощность комплекса — 10 МДж.

Изображение разрабатываемой General Atomics оружейной системы MMRRWS / ©General Atomics

Что касается перспективного комплекса для Сухопутных войск США, то в качестве возможных платформ для его применения издание Popular Mechanics называет полевую буксируемую гаубицу M777 и самоходную артиллерийскую установку M109. Эксперт отмечает, что рельсотрон может стать «длинной рукой» Армии США, предоставив широкие возможности по поражению целей, которые прежде поразить было затруднительно. Издание также говорит о возможном «фантастическом» варианте установки рельсотрона на основные боевые танки Штатов. Это, впрочем, потребует решения еще большего числа проблем, нежели в случае с корабельным вариантом или версией для сухопутных гаубиц.

Самоходная артиллерийская установка M109 / ©wikipedia

Напомним, одной из самых интересных и неожиданных новинок из мира вооружения стал китайский корабельный рельсотрон, установленный на десантном корабле «Хайяншань» (относится к типу Type 072-III). Китайцы стали первыми в мире, кто осуществил испытания устройства, уже установленного на борт судна. К середине марта провели приблизительно 50 тысяч тестов бортовых систем, связанных, в частности, с питанием перспективного комплекса.