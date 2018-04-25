В ВВО по итогам зимнего периода обучения перевыполнена программа воздушно-десантной подготовки

Военнослужащие десантируются из различных типов летательных аппаратов — в частности, самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях.

В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа завершили выполнение мероприятий по десантированию. Разведчики совершили около 7,8 тысяч прыжков с парашютом. Нормативов по воздушно-десантной подготовке выполнено больше, чем было запланировано программой воздушно-десантной подготовки.

Особое внимание было уделено выполнению десантирования военнослужащими подразделений разведки с применением новых парашютных систем «Арбалет-2», разведчики должны совершить не менее 10 прыжков с данной системой, чтобы стать специалистом и получить допуск.

В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки в зимнем периоде обучения разведчики и морские пехотинцы совершали десантирование с различных высот от 500 до 600 метров, в том числе с оружием.

Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов — в частности, самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях.

В следующем, летнем периоде обучения, который стартует в июне, спланировано выполнение более 8,2 тысяч прыжков, всего на текущий год запланировано проведение около 16 тысяч прыжков.