Делегация Минобороны Индии посетила Концерн «Калашников»

Ижевске. Делегация Министерства обороны Индии во главе с генеральным директором ведомства по закупкам господином Апурвой Чандрой посетила производственную площадку Концерна «Калашников»

Представители индийской стороны ознакомились с современной организацией производства автоматов Калашникова различных серий и получили возможность испытать многообразные модификации производящегося на концерне оружия.

«Индийская армия, как и весь мир, отлично знакома с легендарными автоматами Калашникова. Сегодня мы получили возможность увидеть весь цикл их создания и лично испытать сами автоматы. Нам показали, что завод может серийно и бесперебойно выпускать высокотехнологичную продукцию. Здесь собираются автоматы «АК» новейших серий, при этом мы убедились, что есть хороший потенциал и для выпуска перспективных моделей в будущем», — заявил Апурва Чандра после осмотра технологических линий Концерна.

Сегодня «Рособоронэкспорт» поставляет за рубеж самую совершенную серийно производимую модификацию автомата Калашникова. Кроме поставок готовой продукции, оказывается содействие в организации их лицензионного производства на территории иностранных заказчиков. Ежегодно в странах Азии и Латинской Америки по лицензии выпускаются десятки тысяч единиц автоматов Калашникова.

Как сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев , компания готова оказать содействие индийской стороне в строительстве завода в Индии для изготовления представленного вооружения и последующих модификаций автомата Калашникова. В качестве партнера «Рособоронэкспорт» готов сотрудничать с любым индийским государственным или частным предприятием по выбору Министерства обороны Индии, добавил Александр Михеев.

«Концерн «Калашников продемонстрировал индийским партнерам возможности нашего модернизированного производства, его технологичность, гибкость, способность к очень быстрому освоению выпуска новой продукции, а также возможности резко наращивать его объемы при поступлении дополнительных заказов. Особый акцент мы сделали на готовность в сжатые сроки обеспечить трансфер технологий по производству нашей продукции на любое предприятие оборонной промышленности Индии. Мы надеемся, что вопрос организации изготовления автоматов Калашникова на территории Индии в самое ближайшее время завершится принятием конкретных решений, и мы приступим к реализации наших взаимовыгодных намерений», — добавил заместитель генерального директора Концерна «Калашников» Аркадий Привалов.