Учащиеся школы №1236 приняли участие в сборах по основам военной службы

Пятидневные учебные сборы для обучающихся образовательных организаций города Москвы по основам военной службы состоялись недавно на базе 27-й отдельной мотострелковой Севастопольской бригады. Участие в сборах приняли учащиеся школы № 1236.

— Ребята ознакомились с бытом военнослужащих и постигли азы огневой, строевой и военно-медицинской подготовки. Заключительным этапом сборов стало выполнение стрельбы из боевого оружия, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что на сборах присутствовали ученики 10 «Г» класса учебного корпуса № 250. (то)