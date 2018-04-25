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Учащиеся школы №1236 приняли участие в сборах по основам военной службы
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Учащиеся школы №1236 приняли участие в сборах по основам военной службы 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Пятидневные учебные сборы для обучающихся образовательных организаций города Москвы по основам военной службы состоялись недавно на базе 27-й отдельной мотострелковой Севастопольской бригады. Участие в сборах приняли учащиеся школы № 1236.
— Ребята ознакомились с бытом военнослужащих и постигли азы огневой, строевой и военно-медицинской подготовки. Заключительным этапом сборов стало выполнение стрельбы из боевого оружия, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что на сборах присутствовали ученики 10 «Г» класса учебного корпуса № 250. (то)
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