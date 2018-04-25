Авиаэксперт: У нового бомбардировщика РФ нет конкурентов за рубежом

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал о нововведениях модернизированной версии самолёта.

«Можно чётко сказать, что тот самолёт, который выкатывается сейчас в Казани , лучше. Это новая авионика, комплекс радиоэлектронной борьбы. Сейчас эти изменения эволюционны. Что остаётся? Остаётся внешний облик, двигатели, компоновка, бомбовая нагрузка. Сейчас даже выпущенные Ту-22М3 с разницей в несколько лет уже отличаются», — отметил эксперт.

Генерал ВВС: При модернизации Ту-22М3 учитывались выявленные в Сирии недостатки По словам Вадима Лукашевича, даже без модернизации Ту-22М3 является совершенным, не имеющим аналогов за рубежом.

«Только на последней версии Ту-22М3, спустя два-три десятилетия самолёт начал соответствовать характеристикам, которые были заявлены во время первой модернизации. На данный момент это очень хороший совершенный самолёт, который в своём классе практически не имеет аналогов за рубежом. Это настолько серьёзная машина, что когда были переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений, американцы пытались представить его как дальний стратегический бомбардировщик, мы пошли сняли с самолёта систему дозаправки в воздухе, тем самым ограничив его дальность полёта», — отметил эксперт.