В Бурятии прошло учение со специалистами войск радиоэлектронной борьбы ВВО

Военнослужащие решали задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи с целью блокировать передачу данных авианаводчиками условного противника, нарушить его систему управления.

Бурятии на специализированном учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа по подавлению средств связи и постановке помех системам наведения авиации условного противника.

В ходе практической части учения специалисты войск РЭБ совершили марш в заданный район, при движении на марше с использованием функционала станций «Лесочек» были отработаны задачи по постановке помех в различных диапазонах радио и сотовой связи, используемой условными террористами для дистанционного подрыва фугасов.

После прибытия военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию станций постановки помех и заступлению на боевое дежурство.

При выполнении вводных для усложнения задачи была смоделирована ситуация по вхождению в контролируемую зону нескольких самолетов тактической авиации условного противника.

Специалисты отработали вопросы по подавлению источников радиоизлучения и осуществили подавление авиационной радиосвязи и систем наведения, «ослепив» истребители условного противника, пытавшихся нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важному объекту.

Также военнослужащие успешно решили задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи с целью блокировать передачу данных авианаводчиками условного противника, нарушить его систему управления.