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В Бурятии прошло учение со специалистами войск радиоэлектронной борьбы ВВО
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В Бурятии прошло учение со специалистами войск радиоэлектронной борьбы ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие решали задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи с целью блокировать передачу данных авианаводчиками условного противника, нарушить его систему управления.
В Бурятии на специализированном учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа по подавлению средств связи и постановке помех системам наведения авиации условного противника.
В ходе практической части учения специалисты войск РЭБ совершили марш в заданный район, при движении на марше с использованием функционала станций «Лесочек» были отработаны задачи по постановке помех в различных диапазонах радио и сотовой связи, используемой условными террористами для дистанционного подрыва фугасов.
После прибытия военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию станций постановки помех и заступлению на боевое дежурство.
При выполнении вводных для усложнения задачи была смоделирована ситуация по вхождению в контролируемую зону нескольких самолетов тактической авиации условного противника.
Специалисты отработали вопросы по подавлению источников радиоизлучения и осуществили подавление авиационной радиосвязи и систем наведения, «ослепив» истребители условного противника, пытавшихся нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важному объекту.
Также военнослужащие успешно решили задачи по постановке помех наземным станциям связи, навигационной аппаратуре, терминалам сотовой связи с целью блокировать передачу данных авианаводчиками условного противника, нарушить его систему управления.
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