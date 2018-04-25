Ещё
В Казани запустят сверхзвуковой самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани запустят сверхзвуковой самолет 

Казанский Портал 45 минут назад
В августе Казанский авиационный завод планирует запустить сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Бомбардировщик может поражать наземные и морские цели с разных высот. Его преимущество в геометрии крыла — он может менять ее прямо в полете. Самолет может складывать крылья как птица в полете, либо наоборот расправлять их.
Сверхзвуковой самолет Ту-22М3М из серии Ту-22М. Это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Его создали для того, чтобы выполнять боевые задачи на разных высотах и скоростях. Всего выпустили 268 самолетов такой модели, пишет «Коммерсантъ».
Читайте также:
В Казани опасаются вспышки полиомиелита
Казанский Портал: последние новости
Победа «Ак Барса» и смерть диджея Avicii. Что казанцы искали в «Яндексе» В Казани собираются снести сотни домов ради новой дороги На набережной Кабана можно будет купаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»83
Россияне упустили свой исторический шанс414
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина21
В центре Москвы произошла стрельба18
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение