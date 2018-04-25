В Казани запустят сверхзвуковой самолет

В августе Казанский авиационный завод планирует запустить сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Бомбардировщик может поражать наземные и морские цели с разных высот. Его преимущество в геометрии крыла — он может менять ее прямо в полете. Самолет может складывать крылья как птица в полете, либо наоборот расправлять их.

Сверхзвуковой самолет Ту-22М3М из серии Ту-22М. Это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Его создали для того, чтобы выполнять боевые задачи на разных высотах и скоростях. Всего выпустили 268 самолетов такой модели, пишет «Коммерсантъ».

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