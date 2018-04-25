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В Казани представили полицейский вертолет Ансат
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В Казани представили полицейский вертолет Ансат 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил полицейскую версию винтокрылой машины Ансат и военно-транспортны вертолет Ми-17В-5, сообщает пресс-служба «Вертолетов России».
Образец полицейского вертолета Ансат создавался по техзаданию силовых ведомств России. Винтокрылая машина предназначена для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при ЧС и экологических катастрофах. Замгендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев отметил, что корпорация готова предложить государствам СНГ не только широкую линейку модернизированной военной техники, но и качественно новый уровень послепродажного обслуживания.
Вертолет Ми-17В-5 является модификацией Ми-8/17. Вертолет предназначен для решения как боевых, так и транспортных, поисково-спасательных, противопожарных и санитарных задач. Ми-17В-5 может применяться для перевозки личного состава, раненых с использованием санитарного оборудования, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также обеспечивать огневую поддержку при десантировании тактических групп.
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