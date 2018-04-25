В Новочеркасске на военном параде 9 мая покажут С-300 и «Панцири-С»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Десятки единиц современной военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 «Фаворит» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» покажут на военном параде 9 мая в Новочеркасске . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В состав механизированной колонны на параде в Новочеркасске включено около 40 единиц военной техники, в том числе современные средства ПВО — ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С», — отметил Астафьев.

Жители казачьей столицы в День Победы также увидят бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3 и реактивные системы залпового огня «Град-М»,

В параде примут участие около 700 военных и 500 представителей других структур. В частности, в одном строю с представителями Минобороны пройдут парадные расчеты Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, юнармейцев, сводные батальоны Северо-Кавказского округа Росгвардии и Южного спасательного центра МЧС России.