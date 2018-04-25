Минобороны представит новейшее вооружение на параде Победы в 2019 году

Ведомство уже направило соответствующий запрос предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) об инновационных разработках военного назначения.

Как сообщает газета «Известия», на основании собранной информации уже к осени этого года будет составлен перечень военных разработок для участия в параде 2019 года.

По информации издания, на параде в 2019 году впервые могут быть представлены 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО», система залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» и уникальный многоцелевой малошумный вертолет Ка-62 с одновинтовой схемой.

В этом году на параде также можно будет увидеть перспективные образцы российской военной техники.

Сейчас военные приводят в порядок бронетехнику, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади. Танки и самоходные установки тщательно моют и красят, а все агрегаты проверяют на безотказность.

В параде примут участие 159 единиц механизированной техники. Увидеть проезд техники смогут все желающие еще до 9 мая. Впереди — три репетиции парада: 26 апреля и 3 мая — ночные и одна утренняя, генеральная, 6 мая.