Сверхзвуковой «Вулкан»: Приморская флотилия провела стрельбы по условным воздушным целям

Тихоокеанский флот провел масштабные учения в Японском море.

Гвардейский крейсер «Варяг» использует свое главное оружие: крылатая ракета «Вулкан» на сверхзвуковой скорости отправляется к цели.

В 150 километрах от крейсера находятся морские мишени, имитирующие ударную группировку кораблей условного противника. Координаты были переданы самолетом морской авиации Ту-142МЗ.

Условной ударной группировке противостоит Приморская флотилия Тихоокеанского флота — крейсер, несколько противолодочных кораблей и эсминец.

Также в бою задействована артиллерия. Комплекс АК-130 бьет по морской цели, а после переключается на необитаемый остров Желтухина и наносит удар по береговому полигону.

Одна из задач «Варяга», которую необходимо осуществить в рамках учений, — уничтожение артиллерии условного противника и прикрытие морского десанта.

Истребители МИГ-31БМ в этот момент изображают воздушный налет на крейсер. Они пикируют с высоты и выполняют виражи. Средства ПВО «Варяга» отслеживают их. К пуску готовится зенитный ракетный комплекс «Оса».

Условная воздушная цель распознается на расстоянии в 30 километров, а уничтожается за 9 километров до «Варяга». Сразу же после этого корабль скрывается в специальной дымовой завесе. Это средства радиоэлектронной борьбы ставят помехи, обманывая ракеты условного противника.