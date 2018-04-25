Грузовые самолеты, способные заслонить даже Солнце

Перекинуть как можно больше военной техники из тыла на поле боя за максимально короткий срок — это ли ни мечта главнокомандующих всех стран во все времена. Такой подход к середине прошлого века сформировал целое направление авиации, подарив миру множество грузовых судов и еще больше проектов. С окончанием холодной войны, а затем и с распадом СССР необходимость во многих из них отпала, но и до наших дней дожили некоторые экземпляры, способные собственным взлетом спровоцировать локальное солнечное затмение. О 6 самых больших грузовых самолетах, функционирующих по сей день, и пойдет речь ниже.

Длина: 48,5 м Размах крыла: 56,4 м Макс. взлетная масса: 220 т Год, когда состоялся первый полет В-52, навсегда запечатлен в имени и названиях всех его модификаций, которые существенно расширили основную сферу использования бомбардировщика — доставить как можно больше термоядерных бомб в любую точку СССР.

Airbus A300-600ST Beluga

Длина: 56,15 м Размах крыла: 44,84 м Макс. взлетная масса: 155 т Уникальная форма корпуса этой модификации семейства Airbus навсегда западает в память, а все благодаря направленности на перевозку скорее крупногабаритных и нестандартных, нежели тяжелых грузов. Самый простой пример — детали и элементы фюзеляжа других самолетов.

Ан-22 «Антей»

Длина: 57,31 м Размах крыла: 64,40 м Макс. взлетная масса: 225 т На фоне остальных самых больших грузовых самолетов в мире этот продукт бюро Антонова выделяется, конечно же, своими турбовинтовыми двигателями, становясь самым большим в этом классе. Всего было произведено 68 экземпляров, а первый полет состоялся в 1965 году. В наши дни некоторые модификации «Антея» до сих пор обслуживают нужды России Украины по перевозке грузов и военных формирований.

Ан-124 «Руслан»

Длина: 69,1 м Размах крыла: 73,3 м Макс. взлетная масса: 392 т Самый большой на данный момент в мире военный самолет будто изначально создавался максимально универсальным. Кроме того, что перевозить он может как технику, так и людей, «Руслан» иногда используется в качестве транспорта для совсем уж нестандартного груза вроде 100-тонного локомотива, который он переправил из Канады Ирландию в 2011 году.

Lockheed C-5 Galaxy

Длина: 75,53 м Размах крыла: 67,91 м Макс. взлетная масса: 381 т Поднявшись впервые в воздух еще в 1968 году, этот продукт гениев аэрокосмического транспорта из Lockheed еще 14 лет оставался крупнейшим грузовым самолетом, производящимся серийно. На данный момент около двух десятков модификаций первого «цэ-пятого» находится на службе ВВС США , а к 2018 году их число должно вырасти в 2,5 раза.

Ан-225 «Мрия»

Длина: 84 м Размах крыла: 88,4 м Макс. взлетная масса: 640 т Единственный экземпляр самого большого и тяжелого самолета из созданных когда-либо человеком на данный момент используется государством Украиной. Изначальным предназначением Ан-225 была перевозка космических кораблей «Буран», но распад СССР подвел под этой затеей черту. Благо, успешные испытания и полеты, первый из которых состоялся в 1988 году, не дали проекту окончательно кануть в Лету.