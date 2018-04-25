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Уральская Сталь подтвердила высокую степень готовности к ЧС
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Уральская Сталь подтвердила высокую степень готовности к ЧС 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
КШУ посвящено отработке действий объектовой системы гражданской защиты Уральской Стали в случае возникновения пожара на территории коксохимического производства.
В учениях приняли участие структуры гражданской защиты дирекций по производству, безопасности, транспорту, ремонтам, социальным вопросам, отдела ГО и ЧС, управлений промышленной безопасности и охраны окружающей среды, цеховых систем защиты КХП, а также доменного и аглоцеха, строительного производства и АТЦ Уральской Стали. В готовность были приведены аварийно-спасательные формирования постоянной готовности: пожарные части Промгазсервиса, Новотроицка и Орска, скорой медицинской помощи и Уральского Стража. Всего около двухсот человек и 38 единиц спецтехники и транспорта.
Участники КШУ совершенствовали навыки оперативного реагирования и руководства устранением ЧС, отрабатывали слаженность действий при проведении аварийно-спасательных работ и необходимых мероприятий по защите персонала, устранению последствий на месте учебной аварии.
За ходом учения, организованного для проверки готовности сил и средств предприятия к локализации и ликвидации ЧС наблюдали представители Главного управления МЧС России по Оренбургской области. По итогам учений действия руководства и подразделений Уральской Стали, формирований постоянной готовности и нештатных формирований получили положительную оценку. Это является закономерным результатом ежегодной плановой профилактической работы по отработке действий персонала при возникновении возможных нестандартных ситуаций на производстве, проводимой на Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста.
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