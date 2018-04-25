Уральская Сталь подтвердила высокую степень готовности к ЧС

КШУ посвящено отработке действий объектовой системы гражданской защиты Уральской Стали в случае возникновения пожара на территории коксохимического производства.

В учениях приняли участие структуры гражданской защиты дирекций по производству, безопасности, транспорту, ремонтам, социальным вопросам, отдела ГО и ЧС, управлений промышленной безопасности и охраны окружающей среды, цеховых систем защиты КХП, а также доменного и аглоцеха, строительного производства и АТЦ Уральской Стали. В готовность были приведены аварийно-спасательные формирования постоянной готовности: пожарные части Промгазсервиса, Новотроицка Орска , скорой медицинской помощи и Уральского Стража. Всего около двухсот человек и 38 единиц спецтехники и транспорта.

Участники КШУ совершенствовали навыки оперативного реагирования и руководства устранением ЧС, отрабатывали слаженность действий при проведении аварийно-спасательных работ и необходимых мероприятий по защите персонала, устранению последствий на месте учебной аварии.