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США решили консолидировать программы создания гиперзвукового оружия
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США решили консолидировать программы создания гиперзвукового оружия 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия в США, сообщил первый заместитель главы американского военного ведомства Патрик Шанахан.
У Шанахана спросили, не собирается ли Пентагон свести усилия, направленные на разработку гиперзвукового оружия.
«План в этом и заключается», — передает ТАСС слова первого замглавы Пентагона.
Он уточнил, что первые конкретные шаги в этом направлении сделаны заместителем министра обороны Майклом Гриффином, курирующим сферу военных разработок.
«Доктор Гриффин передал мне на прошлой неделе 80-процентный план, охватывающий 10 технических сфер и прописывающий, какие испытания мы должны провести в период до 2023 года, чтобы обеспечить (оперативные) возможности (в плане создания гиперзвукового оружия) в течение следующих 10 лет», — заявил Шанахан, уточнив, что Гриффин «рассчитывает окончательно завершить разработку плана в июле. „Это будет „дорожная карта“ по гиперзвуку, план создания прототипов гиперзвуковых (вооружений). Думаю, „дорожная карта“ — это верная характеристика“, — сказал он.
Шанахан рассказал также, что „причина, по которой данный вопрос столь важен“, заключается в том, что составление такой „дорожной карты“ в области производства гиперзвукового оружия связано в том числе с формированием будущих проектов бюджета Пентагона.
»Речь идет о «консолидации деятельности и выборе приоритетов», — сказал про эту «дорожную карту» замглавы Пентагона.
Напомним, 19 апреля ВВС США и Lockheed Martin заключили бессрочный контракт на разработку прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках программы Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. На следующий день стали известны подробности проекта по созданию американской гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет FlightGlobal.
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