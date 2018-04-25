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Ночная «охота»: танковые экипажи Т-72Б впервые уничтожили «противника» в темное время суток под Хабаровском
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Ночная «охота»: танковые экипажи Т-72Б впервые уничтожили «противника» в темное время суток под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие используют приборы ночного видения для обнаружения условного «противника».
В Хабаровском крае в окружном центре подготовки младших специалистов танковых войск идет подготовка к экзаменам. Бойцы впервые стреляют из танков Т72-Б в темное время суток.
Курсанты используют приборы ночного видения. Мишени имитируют танки «противника» на расстоянии 1,5 километра.
Есть и более близкие цели — артиллерийские установки и живая сила условного «противника», которые военнослужащим нужно было поразить из пулеметов.
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