«Снайперский рубеж»: в Кузбассе снайперы тренируются сбивать беспилотники

40 лучших снайперов Центрального военного округа на полигоне в Кемеровской области отрабатывают уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

В упражнение «Стрельба по воздушной мишени» включен новый элемент — поражение специальных мишеней, имитирующих беспилотник; огонь ведется по металлическому кругу на высоте 15 м, двигающемуся со скоростью 1 м/с.

Состязания продлятся до конца недели. Победители войдут в сборную команду округа, которая продолжит борьбу за право представить Россию на международном этапе «Снайперского рубежа», сообщает "Интерфакс"

Борьба с беспилотными летательными аппаратами становится насущной необходимостью в подготовке войсковых подразделений. Правда, пока противодронная борьба обеспечивается штатными зенитными огневыми средствами.

Так, например, 24 апреля российскими зенитчиками на авиабазе Хмеймим в Сирии были поражены беспилотники неизвестной, правда, конструкции и принадлежности.

Первая массовая атака дронов (13 самодельных беспилотников) на нашу авиабазу произошла 31 декабря 2017 года. Тогда семь летательных аппаратов, начиненных взрывными устройствами, были сбиты зенитной ракетно-пушечной системой «Панцирь-С1». Остальные шесть перехватили специалисты войск радиоэлектронной борьбы.

Недавно российский концерн «Автоматика» объявил о создании трех систем для перехвата беспилотников. Первая — «Сапсан». Этот комплекс в любое время суток способен заметить дрона на расстоянии свыше 100 километров. После чего или самостоятельно нарушает работу БЛА, или передает его координаты войскам противовоздушной обороны.

Второй — «Таран», он может создать бесполетную зону с радиусом до километра. Если беспилотник в нее попадет, то теряет связь с оператором и падает. Третья система — «Пищаль», ручное оружие. Весит три килограмма и может непрерывно работать до одного часа.