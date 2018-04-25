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«Снайперский рубеж»: в Кузбассе снайперы тренируются сбивать беспилотники
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«Снайперский рубеж»: в Кузбассе снайперы тренируются сбивать беспилотники 

Вести.Ru 1 час назад
40 лучших снайперов Центрального военного округа на полигоне в Кемеровской области отрабатывают уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.
В упражнение «Стрельба по воздушной мишени» включен новый элемент — поражение специальных мишеней, имитирующих беспилотник; огонь ведется по металлическому кругу на высоте 15 м, двигающемуся со скоростью 1 м/с.
Состязания продлятся до конца недели. Победители войдут в сборную команду округа, которая продолжит борьбу за право представить Россию на международном этапе «Снайперского рубежа», сообщает "Интерфакс".
Борьба с беспилотными летательными аппаратами становится насущной необходимостью в подготовке войсковых подразделений. Правда, пока противодронная борьба обеспечивается штатными зенитными огневыми средствами.
Так, например, 24 апреля российскими зенитчиками на авиабазе Хмеймим в Сирии были поражены беспилотники неизвестной, правда, конструкции и принадлежности.
Первая массовая атака дронов (13 самодельных беспилотников) на нашу авиабазу произошла 31 декабря 2017 года. Тогда семь летательных аппаратов, начиненных взрывными устройствами, были сбиты зенитной ракетно-пушечной системой «Панцирь-С1». Остальные шесть перехватили специалисты войск радиоэлектронной борьбы.
Недавно российский концерн «Автоматика» объявил о создании трех систем для перехвата беспилотников. Первая — «Сапсан». Этот комплекс в любое время суток способен заметить дрона на расстоянии свыше 100 километров. После чего или самостоятельно нарушает работу БЛА, или передает его координаты войскам противовоздушной обороны.
Второй — «Таран», он может создать бесполетную зону с радиусом до километра. Если беспилотник в нее попадет, то теряет связь с оператором и падает. Третья система — «Пищаль», ручное оружие. Весит три килограмма и может непрерывно работать до одного часа.
Ранее концерн «Калашников» презентовал собственный вариант противодронного ружья — REX-1. На него установили лазер и стробоскоп. Ими можно ослепить камеры дрона и заставить уйти из запретной зоны. Кроме того, REX 1 способен глушить сигналы Wi-Fi, GSM и радио.
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