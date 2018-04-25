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Минобороны представит новейшее вооружение на параде Победы
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Минобороны представит новейшее вооружение на параде Победы 

Хабаровский край сегодня 24 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Инновационные разработки военного назначения покажут на параде Победы 2019 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Такую информацию Минобороны запросило у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Письма с предложением представить сведения о таких проектах направлены на все предприятия ОПК. Уточняется, что на основании собранных данных к осени будет составлен перечень военных разработок для участия в параде 2019 года. Их создатели получат заявки на создание образцов техники для этой цели.
На предприятиях госкорпорации «Ростех» рассказали, что впервые может быть презентовано создаваемое на «Уралвагонзаводе» 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», а также зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО», система залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» на базе гусеничной платформы.
Напомним, в этом году в главком параде страны примут участие два комсомольских истребителя Су-57.
Подробнее — в материале «Известий»: Военные инновации готовят к параду
https://iz.ru/734241/evgenii-deviatiarov-aleksei-ramm/voennye-innovatcii-gotoviat-k-paradu
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