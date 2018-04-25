Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в рамках итоговой проверки

В ходе проверочных мероприятий военнослужащие отразят нападение условного противника на движущуюся колонну.

Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поднят по тревоге в учебных целях в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

Согласно поступившим вводным, морпехи, уложившись в установленные временные нормативы, отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

В ходе проверочных мероприятий военнослужащие отразят нападение условного противника на движущуюся колонну, отработают вопросы организации материально-технического обеспечения. В местах постоянной дислокации проводится усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов.

Всего в учении задействовано около 1 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.