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Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в рамках итоговой проверки
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Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в рамках итоговой проверки 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проверочных мероприятий военнослужащие отразят нападение условного противника на движущуюся колонну.
Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поднят по тревоге в учебных целях в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.
Согласно поступившим вводным, морпехи, уложившись в установленные временные нормативы, отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.
В ходе проверочных мероприятий военнослужащие отразят нападение условного противника на движущуюся колонну, отработают вопросы организации материально-технического обеспечения. В местах постоянной дислокации проводится усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов.
Всего в учении задействовано около 1 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.
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