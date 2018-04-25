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Морпехи ТОФ подняты по тревоге
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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Морпехи ТОФ подняты по тревоге 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
В рамках итоговой проверки за зимний период обучения поднят по тревоге личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в учении задействовано около тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.
Согласно легенде морпехи показали слаженность действий при получении сигнала тревоги. В установленные временные нормативы провели загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса. Вовремя осуществили выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.
В ходе учений пехотинцам предстоит отработать вопросы организации материально-технического обеспечения и отразить нападение условного противника на движущуюся колонну.
В местах постоянной дислокации усилена охрана и оборона военных городков. Управление идет с развернутых запасных командных пунктов.
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