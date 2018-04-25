Морпехи ТОФ подняты по тревоге

В рамках итоговой проверки за зимний период обучения поднят по тревоге личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в учении задействовано около тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Согласно легенде морпехи показали слаженность действий при получении сигнала тревоги. В установленные временные нормативы провели загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса. Вовремя осуществили выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

В ходе учений пехотинцам предстоит отработать вопросы организации материально-технического обеспечения и отразить нападение условного противника на движущуюся колонну.

В местах постоянной дислокации усилена охрана и оборона военных городков. Управление идет с развернутых запасных командных пунктов.