Ещё
Морпехи ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в целях итоговой проверки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морпехи ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в целях итоговой проверки 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Около 1 тыс. морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке подняты по тревоге в целях итоговой проверки. Об этом сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
«Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднят по тревоге в учебных целях в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. Всего в учении задействовано около тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники», — сказал Воскресенский.
Морпехи отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. Во время проверки военным также предстоит отразить нападение условного противника на движущуюся колонну и отработать организацию материально-технического обеспечения.
В местах постоянной дислокации усиливаются охрана и оборона военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов, добавил Воскресенский.
Дальний Восток: последние новости
Вертолеты ВВО мониторят лесопожарную обстановку в Амурской области СК возбудил дело о взятке в 6,3 млн рублей за данные о маршрутах пограничников Камчатки Водитель бросил грузовик с амурским тигром на трассе в Оренбургской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению239
В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины68
В США заявили о провале Су-57615
Хмеймим атаковали дроны411
Новый российский бомбардировщик поднимут в небо7
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение