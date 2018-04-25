Морпехи ТОФ на Камчатке подняты по тревоге в целях итоговой проверки

Около 1 тыс. морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке подняты по тревоге в целях итоговой проверки. Об этом сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

«Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднят по тревоге в учебных целях в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. Всего в учении задействовано около тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники», — сказал Воскресенский.

Морпехи отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. Во время проверки военным также предстоит отразить нападение условного противника на движущуюся колонну и отработать организацию материально-технического обеспечения.

В местах постоянной дислокации усиливаются охрана и оборона военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов, добавил Воскресенский.