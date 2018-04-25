На Камчатке морпехов подняли по тревоге

ВЛАДИВОСТОК , 25 апр — РИА Новости . Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднят по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

"По вводным морские пехотинцы, уложившись в установленные временные нормативы, отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения", — сообщил Воскресенский.

Военные отразят нападение условного противника на движущуюся колонну, отработают организацию материально-технического обеспечения.

В местах постоянной дислокации усилена охрана и оборона военных городков, управление идет с развернутых запасных командных пунктов.

Всего в учениях задействовано около 1 тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.