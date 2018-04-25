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На Камчатке морпехов подняли по тревоге
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На Камчатке морпехов подняли по тревоге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднят по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"По вводным морские пехотинцы, уложившись в установленные временные нормативы, отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения", — сообщил Воскресенский.
Военные отразят нападение условного противника на движущуюся колонну, отработают организацию материально-технического обеспечения.
В местах постоянной дислокации усилена охрана и оборона военных городков, управление идет с развернутых запасных командных пунктов.
Всего в учениях задействовано около 1 тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.
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