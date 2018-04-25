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В России поднимут в небо новый бомбардировщик-ракетоносец
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В России поднимут в небо новый бомбардировщик-ракетоносец 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новый сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в августе. Об этом РИА Новости сообщил представитель Казанского авиационного завода, на котором строится машина.
Ту-22М3М — модификация самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Ту-22М3 — это в свою очередь модицикация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации.
Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.
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