Командующий объединением ПВО-ПРО рассказал об организации противовоздушной обороны Москвы

Генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал об истории и сегодняшнем состоянии системы ПВО столичного региона.

Войска противовоздушной и противоракетной обороны (войска ПВО-ПРО) продолжают модернизировать систему защиты воздушного пространства Москвы . Об этом сообщает в среду газета Вооруженных сил России «Красная Звезда». Материал посвящен 100-летию организации противовоздушной обороны (ПВО) Москвы.

Перевооружение в рамках масштабной модернизации армии одним из первых пришло в полки объединения. Вслед за заступившими на боевое дежурство в 2007 году С-400 и в 2014 году «Панцирь-С» ожидаются ЗРС С-500. Только за последние два года в части поступило более 50 новых образцов радиоэлектронной техники. Об этом рассказал изданию командующий объединением ПВО-ПРО (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин.

«В соответствии с Планом деятельности до 2020 года продолжается перевооружение на ЗРС С-400 «Триумф» и оснащение подразделений радиотехнических войск перспективными радиолокационными станциями типа «Небо», «Подлет», «Каста», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка», «Обновление»», — рассказал Демин.

Он отметил, что изначально опыт создания противовоздушной обороны столицы во многом стал примером для построения небесного щита страны в целом.

Демин напомнил, что два кольца московской автострады, главные аорты движения города, создавались в свое время вовсе не для удобства транспортного сообщения. Здесь, вдоль дороги, через каждые 15 километров стояли зенитные ракетные полки. Одновременно эта оборонительная система могла уничтожить до тысячи целей на удаленности 150 километров от Москвы.

100-летняя история существования небесного щита столицы впитала в себя множество важных, порой судьбоносных для страны событий. За этот век не раз происходили изменения в его структуре, составе, вооружении. Бригада, дивизия, зона, а во времена Великой Отечественной войны — Московский фронт, Особая Московская армия, Центральный фронт ПВО — неоднократно менялись названия.

Сегодня правопреемницей и наследницей боевой славы первых защитников неба над столицей является объединение ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, единственное в Вооруженных Силах страны выполняющее задачи не только противовоздушной, но и противоракетной обороны.