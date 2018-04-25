Роскосмос впервые заказал изготовление ракеты «Союз» для запуска трех спутников «Гонец-М»

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Госкорпорация «Роскосмос» заказала изготовление и поставку ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» №30, №31, №32. Окончанием срока выполнения работ значится 25 ноября 2019 года, говорится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее спутники системы «Гонец» запускались ракета-носителями «Рокот» и «Циклон».

"Изготовление и поставка ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» №30, №31, №32 в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы", — говорится в конкурсной документации к закупке.

Максимальная цена госконтракта составляет почти 1 млрд 280 млн рублей. «Сроки выполнения работ: начало — с даты заключения государственного контракта, окончание — 25 ноября 2019 года», — уточняется в документации.

Планы запусков

В июле 2017 года глава компании «Гонец» Дмитрий Баканов сообщил, что один из следующих запусков спутников системы может быть осуществлен на ракете-носителе «Союз». Тогда он сказал, что пока до конца вопрос с ракетой не решен, «ближайший пуск будет с космодрома Плесецк ракетой— носителем „Рокот“ с разгонным блоком „Бриз-КМ“, следующий пуск, скорее всего, будет на одной из модификаций ракеты „Союз“.

В конце апреля 2018 года Баканов заявил, что компания „Гонец“ планирует провести два запуска космических аппаратов на рубеже 2018-2019 годов. „Для поддержания орбитальной группировки, планируется два запуска космических аппаратов в конце текущего года и в первом квартале 2019 года. Космические аппараты изготовлены и находятся на ответственном хранении“, — отметил он.

О системе

»Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту (около 1500 км над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.