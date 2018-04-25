Роскосмос впервые заказал изготовление ракеты «Союз» для запуска трех спутников «Гонец-М» 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» заказала изготовление и поставку ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» №30, №31, №32. Окончанием срока выполнения работ значится 25 ноября 2019 года, говорится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Ранее спутники системы «Гонец» запускались ракета-носителями «Рокот» и «Циклон».
"Изготовление и поставка ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» №30, №31, №32 в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы", — говорится в конкурсной документации к закупке.
Максимальная цена госконтракта составляет почти 1 млрд 280 млн рублей. «Сроки выполнения работ: начало — с даты заключения государственного контракта, окончание — 25 ноября 2019 года», — уточняется в документации.
Планы запусков
В начале 2017 года в интервью ТАСС генеральный директор "Информационных спутниковых систем" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) Николай Тестоедов сообщил, что предприятие планирует до конца 2020 года изготовить еще девять спутников серии «Гонец». По его словам, три спутника были готовы к запуску с мая 2016 года. Гендиректор рассказал, что запуск должен состояться с космодрома Плесецк на ракете— носителе «Рокот», но также прорабатывались варианты адаптации аппаратов к ракетам «Союз» и «Ангара». Еще шесть аппаратов планировалось изготовить в 2019 году, остальные три — в конце 2020 года.
В июле 2017 года глава компании «Гонец» Дмитрий Баканов сообщил, что один из следующих запусков спутников системы может быть осуществлен на ракете-носителе «Союз». Тогда он сказал, что пока до конца вопрос с ракетой не решен, «ближайший пуск будет с космодрома Плесецк ракетой— носителем „Рокот“ с разгонным блоком „Бриз-КМ“, следующий пуск, скорее всего, будет на одной из модификаций ракеты „Союз“.
В конце апреля 2018 года Баканов заявил, что компания „Гонец“ планирует провести два запуска космических аппаратов на рубеже 2018-2019 годов. „Для поддержания орбитальной группировки, планируется два запуска космических аппаратов в конце текущего года и в первом квартале 2019 года. Космические аппараты изготовлены и находятся на ответственном хранении“, — отметил он.
О системе
»Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.
Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту (около 1500 км над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.