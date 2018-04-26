Нас не догонят. Смогут ли США наверстать отставание в разработке гиперзвукового оружия

Американский военно-промышленный гигант Lockheed Martin получит почти $1 млрд от Минобороны США на создание комплекса с гиперзвуковой авиационной ракетой. С учетом успехов российских предприятий в разработке гиперзвуковых средств поражения компании придется не просто догнать, но и перегнать российских специалистов в условии острой нехватки времени.

Технология завтрашнего дня Важность гиперзвукового оружия как средства борьбы с целями противника на земле и на море объясняется просто: гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель дает небывалый прирост в скорости полета по сравнению с современными крылатыми ракетами с короткоресурсными реактивными двигателями. К тому же, гиперзвуковое оружие позволяет сократить подлетное время до минимума. Аналогичных результатов добиваются в автоспорте, «подсаживая» обычные седаны и хетчбэки на спортивные «стероиды» — турбонагнетатели и модифицированные двигатели.

Обладание таким оружием если не меняет облик вооруженных сил целиком, то совершенно точно переписывает правила игры. За счет использования современных средств обнаружения, увеличенной дальности полета и возросшей в несколько раз скорости полета время на поражение всех типовых мишеней гиперзвуковыми ракетами уменьшается до 10 минут, а при использовании такого оружия в качестве средств нападения любая цель в пределах земного шара может быть поражена в течение часа.

При возросших скоростных характеристиках гиперзвуковая ракета оказалась способна «принимать на борт» большее количество топлива и боевую часть повышенной мощности. При этом ключевые типы носителей гиперзвуковых средств поражения определены заранее — ими станут крупные надводные корабли, подводные лодки, а также истребители и стратегические ракетоносцы.

В гонке за обладание гиперзвуковым оружием у России наблюдается преимущество — флагманы российского ВМФ, тяжелые атомные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» могут получить гиперзвуковые комплексы «Циркон» в рамках намеченной на ближайшие несколько лет модернизации. Гиперзвуковые ракеты авиационного базирования «Кинжал», носителем которых стали истребители МиГ-31, уже поставлены на боевое дежурство. В сложившихся условиях американским военным предстоит не просто создавать эффективные средства противодействия, но и наверстать собственное отставание в области разработки ракетного вооружения.

Рука руку моет

Прорыва в полностью адаптированных для боевого применения гиперзвуковых ракетах не было с начала первых экспериментов над такими технологиями — разработчикам приходилось создавать средства управления и контроля гиперзвуковой ракетой практически с нуля. Серьезных успехов у победителей нового тендера, специалистов Lockheed Martin, со средствами поражения было немного, и в этом кроется главная загадка победы компании в конкурсе на разработку гиперзвукового оружия.

Ключевые новости вокруг успехов с разработкой американского гиперзвукового оружия в течение последних нескольких лет вписываются в две категории: плохие и очень плохие. Плохая новость заключается в том, что компания Lockheed Martin имеет огромный опыт в производстве истребителей пятого поколения, авиационных ракет различного назначения, вспомогательного радиоэлектронного оборудования и управляемых авиабомб, но не обладает готовыми решениями и ключевыми технологиями, необходимыми для создания гиперзвуковых ракет.

Статус первого по успешности производителя военной техники с продажами более $40 млрд на протяжении последних нескольких лет не помог специалистам компании в создании одного из самых дорогостоящих видов вооружений.

Учитывая сумму нового контракта, без малого $1 млрд, можно с уверенностью утверждать, что успехи с разработкой гиперзвуковых ракет у второго в списке топ-100 военно-промышленных гигантов, компании Boeing , также не увенчались успехом. Именно на Boeing специалисты возлагали большие надежды, связанные с американским гиперзвуковым оружием — компании удалось не просто спроектировать и просчитать новое вооружение, но и провести серию испытательных пусков гиперзвуковой ракеты под индексом X-51 Waverider.

Несмотря на то, что максимальная скорость X-51 в итоге оказалась значительно меньше показателей принятой на вооружение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» — 6М против 10М — ключевые решения, от наличия которых напрямую зависит способность ракеты летать и принимать команды операторов, были успешно отработаны. При этом двигатель для первой ракеты-демонстратора для X-51 строили «смежники» — специалисты из Pratt&Whitney . Принять гиперзвуковой комплекс на вооружение планировали в 2017 году, но сроки создания серийной крылатой ракеты воздушного базирования неоднократно сдвигались вправо, и в конечном счете Минобороны США решили выбрать нового подрядчика для проекта.

Продукт внутреннего потребления

О коммерческой окупаемости такого оружия пока не стоит рассуждать всерьез. Учитывая наличие программы по нанесению быстрого глобального удара, гиперзвуковые ракеты должны стать своеобразным острием копья. Это означает, что гиперзвуковые ракеты первые несколько лет после создания будут оставаться продуктом исключительно для внутреннего использования — точно таким же, каким в свое время стал истребитель пятого поколения F-22, который никогда не поставляли на экспорт даже ближайшим союзникам по НАТО

Учитывая стоимость нового контракта на разработку гиперзвуковых ракет, заключенного с Lockheed Martin, Соединенным Штатам придется отрабатывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы практически заново, поскольку путь, выбранный специалистами компании Boeing, вероятнее всего, повел американских военных не в ту сторону.

Несмотря на то, что военный бюджет США в 2019 году составит более $716 млрд, быстро разработать и внедрить такое оружие Пентагон не сможет. Даже с утроенными расходами на НИР и ОКР, разработка гиперзвуковых ракет, аналогичных или превосходящих российские по характеристикам, растянется на несколько лет.

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