В Марий Эл пройдут соревнования армейских поваров и пекарей РВСН

"В Республике Марий Эл, на базе Йошкар-Олинского соединения РВСН, пройдут соревнования среди представителей продовольственных служб, поваров и пекарей. В конкурсе примут участие более 20 команд из соединений и объединений, а также других войсковых частей Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что около 100 конкурсантов будут состязаться за право представить РВСН во Всеармейском этапе соревнований «Армейский запас». Каждая команда состоит из четырех человек — представителя продовольственной службы, двух поваров и одного пекаря.

Во время кулинарного марафона участникам предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, напиток. При этом калорийность полевого обеда должна быть не менее 2000 килокалорий. Перед началом конкурса пройдут показательные состязания и выставка блюд национальной кухни, в том числе марийской, добавляют в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что пекари приготовят армейский хлеб весом около килограмма и 12 хлебобулочных изделий, в том числе круассаны, булочки, рогалики, пирожки, ватрушки, кренделя. Кроме того, в меню войдут более 100 деликатесов.

"Впервые в рамках конкурса будут применяться новые образцы техники для приготовления блюд в полевых условиях СКПР (склад-контейнер полевой разборный), автомобиль-рефрижератор, автомобиль для подвоза воды и широкая линейка новейших полевых кухонь, а также палатки-столовые М-10 и М-30", — отмечается в сообщении. Также конкурсантов ожидают этапы по огневой, тактической и физической подготовке.