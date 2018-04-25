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В Марий Эл пройдут соревнования армейских поваров и пекарей РВСН
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В Марий Эл пройдут соревнования армейских поваров и пекарей РВСН 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соревнования армейских поваров и пекарей Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Марий Эл на базе Йошкар-Олинского соединения РВСН, сообщает департамент информации и массовых коммуникация Минобороны РФ.
"В Республике Марий Эл, на базе Йошкар-Олинского соединения РВСН, пройдут соревнования среди представителей продовольственных служб, поваров и пекарей. В конкурсе примут участие более 20 команд из соединений и объединений, а также других войсковых частей Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что около 100 конкурсантов будут состязаться за право представить РВСН во Всеармейском этапе соревнований «Армейский запас». Каждая команда состоит из четырех человек — представителя продовольственной службы, двух поваров и одного пекаря.
Во время кулинарного марафона участникам предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, напиток. При этом калорийность полевого обеда должна быть не менее 2000 килокалорий. Перед началом конкурса пройдут показательные состязания и выставка блюд национальной кухни, в том числе марийской, добавляют в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что пекари приготовят армейский хлеб весом около килограмма и 12 хлебобулочных изделий, в том числе круассаны, булочки, рогалики, пирожки, ватрушки, кренделя. Кроме того, в меню войдут более 100 деликатесов.
"Впервые в рамках конкурса будут применяться новые образцы техники для приготовления блюд в полевых условиях СКПР (склад-контейнер полевой разборный), автомобиль-рефрижератор, автомобиль для подвоза воды и широкая линейка новейших полевых кухонь, а также палатки-столовые М-10 и М-30", — отмечается в сообщении. Также конкурсантов ожидают этапы по огневой, тактической и физической подготовке.
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