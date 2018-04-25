В Северной Осетии разведчиков подняли по тревоге

К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

"Подразделения соединения выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, выход в район формирования колонн и совершение марша в район сосредоточения", — сказал он.

В ходе практических действий на полигоне «Серноводский» военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение машин в сложных условиях местности.

Кроме того разведчики преодолеют километровую полосу препятствий «Тропа разведчика», которая включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки. —0-