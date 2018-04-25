Ещё
В Северной Осетии разведчиков подняли по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии разведчиков подняли по тревоге 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Подразделения разведывательного соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
К проверке привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательного соединения, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
"Подразделения соединения выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, выход в район формирования колонн и совершение марша в район сосредоточения", — сказал он.
В ходе практических действий на полигоне «Серноводский» военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение машин в сложных условиях местности.
Кроме того разведчики преодолеют километровую полосу препятствий «Тропа разведчика», которая включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки. —0-
РИА Новости: последние новости
Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море Названы сроки передачи ВМФ тральщика нового поколения "Иван Антонов" Правительство предложило уравнять в правах на жилье военных-преподавателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны390
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией323
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна12
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение