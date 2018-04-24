Российские студенты смогут поступить на военную кафедру в другом вузе

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, разрешающее студентам вузов, где нет военных кафедр, получать военную подготовку в других военных или гражданских вузах, имеющих такие. Документ размещен во вторник на сайте правительства.

"Граждане, обучающиеся по программам бакалавриата в федеральных вузах и изъявившие желание получить военную подготовку, смогут в период обучения в гражданском вузе также освоить программу военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, созданных при других федеральных вузах, или в военных вузах", — говорится в пояснительной записке к документу.