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Российские военные уничтожили неопознанные дроны рядом с авиабазой «Хмеймим»
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Российские военные уничтожили неопознанные дроны рядом с авиабазой «Хмеймим» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет.
Во вторник 24 апреля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности.
Как сообщил сайту телеканала «Звезда» представитель российской авиабазы «Хмеймим», штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены.
Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.
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