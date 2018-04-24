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Главное управление военной полиции приняло участие в международной конференции о юридической науке в современных реалиях
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Главное управление военной полиции приняло участие в международной конференции о юридической науке в современных реалиях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Слушателям рассказали об истории развития, предназначении, вооружении и перспективах развития военной полиции ВС РФ.
Представитель Главного управления военной полиции (ГУВП) принял участие в международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов на тему: «Интеграция юридической науки и практики в современных условиях». Конференция прошла в Смоленском филиале Саратовской государственной юридической академии.
В ходе выступления представитель ГУВП рассказал об истории развития, предназначении, вооружении и перспективах развития военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
После выступления студентам, правильно ответившим на вопросы о военной полиции, были вручены памятные сувениры.
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